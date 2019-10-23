7. Boğaziçi Film Festivali

TRT 1 Kanal Koordinatörü Yavuz, iki tür yapımcı, yönetmen ve senaristen korktuğunu söyledi. Yavuz, bunlardan birisinin festivalde ödül alacağım niyetiyle gelenlerin, ikincisinin ise festivalde ödül almayacağım diye gelenlerin olduğunu belirtti.

Yavuz, bir insana kendi beğendiği projesinin kötü olduğunu anlatmak kadar zor bir şey olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İnsanlar sadece kendi beğendikleri projelerle geliyor ve biz yüzlerce yapımcı yönetmen ile bu projenin kötü olduğuna ikna edemiyoruz. 12 puntonun bize sağladığı rahatlık oldu bu bakımdan. Yani o kadar çok kötü proje ile karşılaşıyorsunuz ki bir süre sonra o projeleri beğenmeye başlıyorsunuz. Bu yüzden 2 yılda bir değişim yapılıyor yani. Burada esas problem Türkiye'de sivil fonların olmaması. Aslında bu eksikliğin doldurulması gerek diye düşünüyorum."

Yapımcı Konstantinos Kontovrakis da TRT gibi televizyon kanallarının verdiği destekleri çok katmanlı düşünmek gerektiğini vurgulayarak, "Eğer bir yapımcı olarak yayıncılarla çalışmak istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken pek çok öge vardır. Bunlardan birisi de yayıncınızın aynı zamanda filminizi kanalında yayınlayacak olması ve milyonlarca insana izletebilme imkanı barındırmasıdır. Bu önemli bir güç ve imkan bence." diye konuştu.