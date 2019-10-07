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7. Boğaziçi Film Festivali biletleri satışa çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 15:58 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, gösterimleri Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak festivalin biletleri "biletinial.com"dan alınabilecek

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen "7. Boğaziçi Film Festivali"nin biletleri satışa sunuldu.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival, 18-25 Ekim'de yerli ve yabancı 83 filmi seyirciyle buluşturacak.

Festivalde kısa film gösterimleri için bütün biletler 5 lira, uzun metraj filmler içinse tam biletler 12.00, 14.00 ve 16.30 seansları için 10, 19.30 ve 21.30 seansları için 15 liradan satılacak. Öğrenciler uzun metraj filmlerin biletlerini bütün seanslar için 5 liradan alabilecek.

Filmler, "Ulusal ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması", "Ulusal ve Uluslararası Kısa Kurmaca Yarışması", "Ulusal ve Uluslararası Belgesel Yarışması", "Dünya Sineması", "Bi' Dünya Belgesel", "Uzun Yürüyüş", "Kim-Ki Duk Retrospektifi", "7. Yıl Özel Seçkisi" ve "Özel Gösterim" başlıkları altında seyirciyle buluşacak.

Gösterimleri Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak festivalin biletleri "biletinial.com"dan alınabilecek.

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