'7 Bölge 7 Renk Festivali’nde gençlerden birlik ve beraberlik vurgusu

İSTANBUL,(DHA)- Karabük, Niğde ve Karamanlıların konuk olduğu 7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali’nde gençler, sahneledikleri oratoryo, okudukları şiir, söyledikleri türkülerle milli mücadeleyi anlatıp birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, gecede şehitler de dualarla anıldı.

Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen 7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali’nde kapsamında Niğde Kayırlı Derneği, İstanbul Karamanlılar Derneği ve Karabüklüler Derneği tarafından organize edilen programda İstanbul’da yaşayan Karabük, Karaman ve Niğdeliler alanı doldurdu.

“BU BULUŞMA YUNUS EMRE’LERİN, MEVLANA’LARIN VE GÖNÜLLERİN BULUŞMASIDIR”

Programın açılış konuşmasını yapan eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve şu anda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olan Lütfi Elvan, “Bu buluşma sadece Niğdelilerin, Karamanlıların ve Karabüklülerin bir buluşması değildir. Bu buluşma Yunus Emre’lerin, Mevlana’ların, Karamanoğlu Mehmet beylerin kültür mirasına, insanlık değerine sahip çıkma ve gönüllerin buluşmasıdır. Ki o yüce gönül bizi biz yapan en önemli değerlerden biridir. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Türkiye büyüdükçe güçlendikçe düşmanları da artıyor. Bir taraftan güneyimizde terör koridoru oluşturmak istenirken diğer yandan Doğu Akdeniz’de suları ısındırmaya çalışanlar var. Velhasıl kardeşlerim Türkiye’nin önünü kesmek, büyümesini engellemek için ne yapıp edip 'Recep Tayyip Erdoğan’ı nasıl gönderebiliriz?' diyenlere karşı Allah’ın izniyle 23 Haziran’da siz bunlara cevabı vereceksiniz” dedi.