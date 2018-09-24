7 camiden yardım parası çaldı, 8'inci camide yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 7 caminin imam odalarının kapılarını kırarak, yardım paralarını çalan Uğur U. (25), 8'inci camiye hırsızlık için girmek için hazırlık yaparken cami bahçesinde yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son iki ayda Silver, Köşk, Besime Özderici, Postaağası, Tevhid, Feride Ana ve Akyüz camilerinin imam odalarına kapıları kırarak girip, kasalardaki yardım paralarını çalan hırsızın peşine düştü. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin 'hırsızlık'tan suç kaydı bulunan Uğur U. olduğunu belirledi. Uğur U., Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi'nde bulunan Hz. Ebubekir Camisi bahçesinde soygun hazırlığındayken polis tarafından suçüstü yapılarak yakalandı. 8'inci camiden hırsızlık yapmak isterken gözaltına alınan Uğur U., sorgusunun ardından adliyeye gönderildi.

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