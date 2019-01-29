7 çocuk annesi kuaför, iş yerinde intihar etti

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kuaför Zeynep Y. (36), iş yerinde tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Nusaybin merkeze bağlı Devrim Mahallesi'nde meydana geldi. Hınıs Sokak'ta kuaförlük yapan, 7 çocuk annesi Zeynep Y., henüz bilinmeyen nedenle iş yerinde tavana bağladığı iple kendisini astı. Zeynep Y.'nin geç olmasına rağmen eve gelmemesi üzerine yakınları, iş yerine geldi. Dükkana girenler, Zeynep Y.'yi tavana iple asılı bulunca sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Zeynep Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Zeynep Y.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

