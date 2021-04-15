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7 Cüceler'in 'Korkak’ı koronavirüse yenildi

15.04.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de Pamuk Prenses ve 7 Cüceler isimli amatör tiyatro topluluğunun ‘Korkak’ karakterini canlandıran Ümit Keskin (42), koronavirüs nedeniyle yaşamanı yitirdi.

7 Cüceler'in 'Korkak’ı koronavirüse yenildi

Eskişehir Pamuk Prenses ve 7 Cüceler adlı amatör tiyatro topluluğu üyelerinden ‘Korkak’ karakterini canlandıran Ümit Keskin, geçen hafta koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde süren Keskin dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

KENTTE BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Ümit Keskin'in ölümü, tiyatro topluluğunun yanı sıra kentte de büyük üzüntü yarattı.

Cüceler grubunun sözcüsü Erdal Görgeç, sosyal medyadan baş sağlığı mesajı yayınlayarak, “Sevgili dostlar bugün çok üzücü bir haber aldım. Gurubumuzdaki korkak rolü ile senelerdir beraber olduğum güzel kardeşim Ümit Keskin’i kaybettik. Acımız çok büyük. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun” dedi.

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Ümit Keskin, Mihalgazi ilçesine bağlı Alpagut Mahallesi'nde toprağa verildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Eskişehir

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