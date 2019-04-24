7. Dilek Sabancı Tiyatro Festivali başladı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarınca düzenlenen, çeşitli üniversitelerden tiyatro gruplarının sahne alacağı festival, açılış töreniyle başladı.

Hacı Ömer Sabancı Vakfı desteğiyle gerçekleştirilen festivalin, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarında düzenlenen açılış töreninde, öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından Türk sanat müziği dinletisi sunuldu.

Vakfın genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, törende yaptığı konuşmada, festival kapsamında tüm oyunların ücretsiz olarak seyirciyle buluşacağını söyledi.

Farklı üniversitelerin sahneleyeceği oyunların festival boyunca izleneceğini belirten Safkan, "Gençleri ve tiyatroseverleri bir araya getirme açısından bu festivali çok kıymetli buluyoruz." dedi.

Vakfın önemli faaliyet alanlarından birinin kültür ve sanat olduğunu dile getiren Safkan, "Dilek Sabancı Tiyatro Festivali'nde 7. yılı gördük, Adana'da 21. kez düzenlediğimiz Uluslararası Devlet Tiyatroları ve Sabancı Tiyatro Festivali devam ediyor. Bunlarla gurur duyuyoruz. Çünkü ortaklaşa düzenlediğimiz festivaller bunlar. Güçleri birleştirdiğimizde çok daha güzel işlere imza atıyoruz." diye konuştu.