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7. Dini Yayınlar Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 14:14 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı: - "Hem gencin zihnine hitap ederek onun aklında kalan sorulara doğru cevaplar verebilmek hem de onun gönlüne dokunarak manevi ve ahlaki gelişimine katkıda bulunabilmek için başarılı bir yayıncılığa ihtiyacımız olduğu ortada"

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. Dini Yayınlar Kongresi, İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) başladı.

Bu yıl "Gençliğe Yönelik Yayıncılık" temasıyla düzenlenen kongrenin açılış bölümünde konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, gençlik çağının hassasiyet ve samimiyet yüklü bir dönem olduğunu ifade ederek, gençliğe yönelik yayıncılığın da itina gerektiren bir alan olduğunu belirtti.

Martı, başarılı bir yayıncılığın ancak genci tanımakla onu anlamakla ve onun diliyle konuşmakla mümkün olabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hem gencin zihnine hitap ederek onun aklında kalan sorulara doğru cevaplar verebilmek hem de onun gönlüne dokunarak manevi ve ahlaki gelişimine katkıda bulunabilmek için başarılı bir yayıncılığa ihtiyacımız olduğu ortada. Zira her genç bizim geleceğimizdir, umudumuzdur ve idealimizdir. Gençlerin varoluş gayelerini idrak etmeleri, kendileriyle ve Rabb'iyle sağlıklı bir ilişki kurabilmeleri, kainatla ve sosyal çevre ile dengeli hayatlar sürdürebilmeleri ancak dini yayıncılıkla mümkün."

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt ise dil ve muhteva açısından gençlerin dünyasında karşılık bulabilen nitelikli ürünler ortaya koyup gençlere yönelik yayınları geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kongre içeriğine değinen Kurt, "Ömrün en kıymetli çağı olan gençlik döneminde kendi kişiliklerini oluşturmalarında gençlerimize rehberlik edecek, manevi gelişimlerine katkıda bulunacak, çağdaş inanç sorunlarıyla başa çıkmalarını sağlayacak temel dini bilgiler ve ahlaki değerleri kendilerine kazandıracak, kültürel mirasımızı tanımalarını sağlayacak yayınları üretmenin en önemli sorumluluklarımızdan olduğu için kongremizin başlığını 'Gençliğe Yönelik Yayıncılık' olarak belirledik." diye konuştu.

- "Yeni bir seferberliğe ihtiyacımız var"

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz da okuma konusunda yeni bir seferberliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu seferberlik de medyayı seyretme, sosyal medyaya göz atma yerine yeniden kalp ve göz ile yeniden kitap ile buluşmaktır. Bu kongrede gençlerimizi yeniden kitap ile buluşturmanın yollarını konuşacağız. Bu yüzden yeni bir seferberliğe ihtiyacımız var. Göz, kulak ve kalp ile okuma seferberliğine ihtiyacımız var."

Kongrenin açılışına, eski bakan Nabi Avcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İSAM Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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