İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. Dini Yayınlar Kongresi, İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) başladı.

Bu yıl "Gençliğe Yönelik Yayıncılık" temasıyla düzenlenen kongrenin açılış bölümünde konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, gençlik çağının hassasiyet ve samimiyet yüklü bir dönem olduğunu ifade ederek, gençliğe yönelik yayıncılığın da itina gerektiren bir alan olduğunu belirtti.

Martı, başarılı bir yayıncılığın ancak genci tanımakla onu anlamakla ve onun diliyle konuşmakla mümkün olabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hem gencin zihnine hitap ederek onun aklında kalan sorulara doğru cevaplar verebilmek hem de onun gönlüne dokunarak manevi ve ahlaki gelişimine katkıda bulunabilmek için başarılı bir yayıncılığa ihtiyacımız olduğu ortada. Zira her genç bizim geleceğimizdir, umudumuzdur ve idealimizdir. Gençlerin varoluş gayelerini idrak etmeleri, kendileriyle ve Rabb'iyle sağlıklı bir ilişki kurabilmeleri, kainatla ve sosyal çevre ile dengeli hayatlar sürdürebilmeleri ancak dini yayıncılıkla mümkün."