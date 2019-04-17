Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 7. Dini Yayınlar Kongresi, Cuma günü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katılacağı açılış oturumuyla başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 7. Dini Yayınlar Kongresi, İstanbul’da başlıyor. 19-21 Nisan tarihleri arasında İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) gerçekleştirilecek olan kongre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 19 Nisan Cuma günü katılacağı açılış oturumuyla başlayacak. “Gençliğe Yönelik Yayıncılık" başlığıyla düzenlenen kongre, açılış oturumunun ardından düzenlenecek panelle devam edecek. Kongrede üç gün boyunca “Gençlik Yayıncılığının Tarihsel Gelişimi", “Gençlere Yönelik Dini Yayıncılık", “Gençlik Yayıncılığında Sorunlar", “Gençliğe Yönelik Yayıncılıkta Gelecek Perspektifi" ana başlıkları çeşitli yönleriyle ele alınıp müzakere edilecek. 20 tebliğci ve 10 müzakerecinin sunum yapacağı, yayınevleri ve sivil toplum kuruluşlarının da takip edeceği kongre, 5 öğrencinin katılacağı “Gençlik Oturumu”nun ardından “Değerlendirme Oturumu” ile sona erecek.

Kaynak eserlerden mesleki eserlere, halk kitaplarından çocuk kitaplarına farklı kategorilerde çalışmalar yaparak toplumun bütün kesimlerine ulaşmayı hedefleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, kongreyle yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, yayın hizmetleri için kısa, orta ve uzun vadede hedefler belirleyerek yeni projeler üretmek, konunun uzmanlarından istifade etmenin yanı sıra kendi bilgi ve tecrübelerini özel sektör ile paylaşarak dini yayıncılık alanındaki gelişmelere katkı sağlamayı amaçlıyor.



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