7 Ekim Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump'ın Ukrayna'yla iletişimine ilişkin birinci elden bilgi sahibi olan bir istihbarat yetkilisinin daha muhbir olarak öne çıktığını yazıyor. Gazete, koruma altına alınan muhbirin istihbarat başmüfettişiyle görüştüğünü, ancak resmi bir ihbarda bulunmadığını kaydediyor. İkinci muhbirin henüz Kongre'deki komisyonlarla da irtibata geçmediği bildiriliyor. Habere göre ikinci muhbirin ilk muhbiri temsil eden hukuk ekibiyle anlaşması ve meseleye ilişkin ”birinci elden” bilgi sahibi olduğunu iddia etmesi, Trump aleyhine açılan azil soruşturmasında Demokratlar'ın elini güçlendirebilir. Soruşturmayı yürüten Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, dün akşam yaptığı açıklamada, gösterdikleri cesaretten ve sergiledikleri vatanseverlik örneğinden ötürü muhbirlere müteşekkir olduklarını söyledi. Schiff, başka muhbirleri de seslerini duyurmaya çağırdı. Beyaz Saray, ortaya çıktığı ilk günden beri ilk muhbirin kimliğini belirlemeye ve muhbiri, Trump'ı devirmeye çalışan, partizan güdümlü bir ”derin devlet ajanı” olarak niteleyip itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Muhbirlerden birini temsil eden Mark Zaid, muhbirlerin kimliklerinin gizli kalmasının hukuki bir hak olduğunu, muhbirlerin kim olduğuna değil, yapılan ihbarın içeriğine odaklanmak gerektiğini söyledi. Öte yandan geçen yıl aniden görevden alınan Amerika'nın Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanoviç ve Trump'ın Avrupa Birliği Temsilcisi Gordon Sondland'ın bu hafta Kongre'de ifade vermesi bekleniyor.

Washington Post ise Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışını önde götüren isimlerin Trump'ın saldırılarına fazlasıyla açık hale geldiği şeklindeki korkuyla ilgili bir habere yer veriyor. Gazete, Bernie Sanders'ın kalp krizi geçirmesi, Joe Biden ve oğlunun adının azil soruşturması çerçevesinde sık sık anılması ve Elizabeth Warren'ın seçimleri kazanamayacak kadar liberal olduğu kaygısı, Demokrat Parti cephesinin ağırlıklı olarak tartıştığı meseleler. Habere göre son iki haftada yaşanan gelişmeler, Demokrat Parti başkan adaylığı yarışını önde götüren isimler için çok ciddi belirsizliklerin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu da 2020 seçimlerinde ortak amacı Donald Trump'ı mağlup etmek olan Demokrat Parti içinde atılacak herhangi bir yanlış adımın Trump'a başkanlığı hediye etmek anlamına geleceği korkularını körüklüyor. Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren Bernie Sanders, kampanya çalışmalarına hızla geri döneceği vaadinde bulunsa da 78 yaşındaki aday adayının eski temposunu sürdürüp sürdüremeyeceği, belirsiz. Trump'ı mağlup edecek en uygun aday olarak görülen Joe Biden'ınsa Trump'ın saldırılarına karşı etkili savunma yapıp yapamayacağı hakkında soru işaretleri var. Son kamuoyu yoklamalarında hızla yükselen Elizabeth Warren'ınsa partisinin adaylığını alması durumunda aşırı liberal tutumunun ılımlı seçmen ve bağışçıları soğutmasından korkuluyor. Gazete, yarışı geride götüren aday adaylarının son gelişmeler karşısında taktik değiştirerek ilk ön seçimlerin yapılacağı Iowa ve New Hampshire gibi eyaletlerdeki kampanya çalışmalarına odaklandığını kaydediyor.