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7 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı

07.10.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi ve AYEDAŞ ile BEDAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamanın ayrıntıları 7 Ekim 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak edildi. AYEDAŞ ve BEDAŞ Anadolu ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak kesintilere ilişkin güncel bilgileri gün gün paylaşmaya devam ediyor. Peki, 7 Ekim 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri?

7 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 7 Ekim 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 7 Ekim 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

7 EKİM 2022 CUMA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 7 ekim Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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