7 Ekim Mevlid Kandili mi? Mevlid Kandili hangi gün, ne zaman? 2022 Diyanet dini gün tarihleri ve kandil günleri!

Mevlid Kandili’nin ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili her yıl idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Bayram, Kandil ve dini gün tarihlerini yayımladı. Kandil bu yıl ekim ayında idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Müslümanlar bu tarihte bolca ibadet edecekler.

MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.



