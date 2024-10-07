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7 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 7 Ekim

Ferhan Petek Ferhan Petek
07.10.2024 09:20
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İnsanlık tarihinde yaşanmış çeşitli olaylar, durumlar, anlar ya da kişiler ile ilgili özel anlar, unutulmamaları ya da zamanı geldiğinde anılabilmeleri için işaretlenmiştir. Bu özel ve önemli kabul edilen günlerden bazıları UNESCO Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Dünya Günleri olarak isimlendirilmiştir.

7 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 7 Ekim

Bir yıl içindeki 365 gün için neredeyse her güne bir anlam ve önem atfedilmiştir. Bazı özel kişilerin ölüm ya da doğum günleri, şehirlerin kurtuluş günleri, ülkelerin bağımsızlıkları, icatlar, farkındalık yaratmak amacı ile işaretlenen günler de bu duruma örnek olarak gösterilebilir. UNESCO (United Nations Educational Scientigic and Cultural Organization) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından işaretlenen Dünya Günleri de insan hayatının ve insanlık tarihinin önemli olan yönlerini anabilmek ve işaretlemek amacı ile belirlenmiştir.

7 Ekim neden önemli?

UNESCO Dünya Günleri adı altında işaretlenen günler farklı amaçlara göre çeşitlilik gösterir. Örnek olarak ocak ayında 14 Ocak Dünya Mantık Günü, şubat ayında 13 Şubat tarihi Dünya Radyo Günü olarak belirlenmiştir. Ayrıca her ay içinde farklı gün ve günler işaretlenmiştir. Ekim ayı için belirlenen dünya günleri ise şunlardır:

  • 5 Ekim: Dünya Öğretmenler Günü
  • 11 Ekim: Dünya Kız Çocukları günü
  • 17 Ekim: Uluslararası Yoksulluğu Ortadan Kaldırma Günü
  • 24 Ekim: Birleşmiş Milletler Günü
  • 27 Ekim: Dünya Görsel ve İşitsel Miras Günü

Ekim ayı içindeki en önemli kabul edilen günlerden biri de 7 Ekim tarihidir. 7 Ekim 2024 Dünya Mimarlık Günü olarak işaretlenmiştir. Bu tarihte ayrıca çeşitli yıllarda hem dünya genelinde hem de ülkemizde önemsenen çeşitli durumlar yaşanmıştır.

Tarihte 7 Ekim’de neler oldu?

7 ekim tarihinde farklı yüzyıllar içinde birçok olay yaşanmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete kuruldu.
  • Barkod patenti alındı.
  • Doğu Almanya kuruldu.
  • İstanbul – Şile düşman işgalinden kurtuldu.
  • Fiji, cumhuriyet ilan etti.
  • Arnold Schwarzenegger Kaliforniya Valisi oldu.
  • Julius Caesar doğdu.
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ekim gün
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