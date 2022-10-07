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7 Ekim on numara çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Ekim 2022 on numara çekiliş sorgulama ekranı!

07.10.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusu 7 Ekim 2022 Cuma akşamı gündemde yer alıyor. En son 3 Ekim Pazartesi akşamı gerçekleşen on numara çekilişin bu akşam ikincisi gerçekleşti. On numara çekilişin ardından kazanan numaralar Milli Piyango'nun resmi sitesinde ilan ediliyor. Peki, 7 Ekim on numara çekiliş sonuçları ne oldu? 7 Ekim 2022 on numara çekiliş sorgulama ekranı...

7 Ekim on numara çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Ekim 2022 on numara çekiliş sorgulama ekranı!

On numara çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. On numara çekiliş her hafta pazartesi ve cuma akşamları oynanmakta. Haftanın son on numara çekilişi için geri sayım sona erdi. 7 Ekim Cuma on numara çekiliş sorgulama ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. 7 Ekim 2022 Cuma on numara çekiliş sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

7 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın 2 günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleşen on numara çekiliş sonuçları 7 Ekim Cuma akşamı saat 20:00'de çekildi.

İşte kazanan numaralar;
2-5-6-11-14-16-17-21-29-37-39-56-58-65-66-67-70-72-74-76-78-80

7 Ekim On Numara çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

çekiliş topları

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.

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Milli Piyango on numara çekiliş sonuçları

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