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7 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kader Bağları, Cengiz Han Destanı, MasterChef reyting birincisi kim oldu?

07.10.2023 23:03 | Son Güncelleme:
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7 Ekim reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kader Bağları, Cengiz Han Destanı, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 7 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kader Bağları, Cengiz Han Destanı, MasterChef reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 7 Ekim Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kader Bağları, Cengiz Han Destanı, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 7 Ekim Cumartesi gününün reyting sonuçları...

7 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Ekim Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
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GEÇEN HAFTANIN (30 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

30 Eylül Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada atv’de ekranlara gelen “Kardeşlerim”, 3. sırada ise “Gönül Dağı” özet bölümü yer aldı.

AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 3. sırada ise “Kardeşlerim” yer aldı.

Fox’un yeni dizisi Kader Bağları ilk bölümüyle Total’de 8. sırada, AB’de 7. sırada, ABC’de ise 7. sırada yer aldı.

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gönül dağı kardeşlerim cengiz han destanı ele

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