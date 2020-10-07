7 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

7 Ekim 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 608 Kovid-19 testi yapıldı, yeni hasta sayısı 1581 oldu.

Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1411 oldu.

Son 24 saatte 1355 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 288 bin 954'e yükseldi.



BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISININ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım."

İŞTE TÜRKİYE'NİN GENEL KORONAVİRÜS TABLOSU



