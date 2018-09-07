7 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Yargıç Brett Kavanaugh'nun Senato'daki onay sürecinin ayrıntılarını aktarmayı bugün de sürdürüyor. Gazete, oturumların üçüncü gününe Başkan Trump ve başkanın güç ve yetkileriyle ilgili tartışmaların damga vurduğunu yazıyor. Habere göre aralarında bazı Cumhuriyetçiler'in de olduğu senatörler, geçmişte, haklarında açılan sulh hukuk davaları ya da kriminal soruşturmaların başkanlar görevi bıraktıktan sonra devam etmesi gerektiği şeklinde görüş bildiren Kavanaugh'ya yüklendi. Illinois eyaleti Demokrat Parti Senatörü Richard Durbin, Trump'ın federal yargıyı ve hukukun üstünlüğü ilkesini defalarca ayaklar altına alan, kendi seçtiği Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı küçük düşüren Trump'ın adayı olması nedeniyle Kavanaugh'nun daha farklı değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Kavanaugh ise kendisini mahkeme üyeliğine aday gösteren Trump'a yönelik eleştirel ifadeler kullanmaktan kaçındı. Demokrat senatörler Kavanaugh'yu eşcinsel evliliklerin yasallaşması konusundaki Anayasa kararı hakkında da sorguladı. Ancak Kavanaugh, 2015 yılına ait kararla ilgili görüşlerini bildirmeyi reddetti.

New York Times ise Hindistan Anayasa Mahkemesi'nin eşcinsel ilişkilere yönelik yasağı oybirliğiyle kaldırması haberine ana sayfasında yer veriyor. Gazete, kararın, Hindistan'daki eşcinseller ve eşcinsel hakları savunucuları açısından zafer anlamına geldiğini kaydediyor. Habere göre eşcinsel Hintliler'in onyıllardır süren mücadelesi ve Anayasa Mahkemesi'nin haftalardır devam eden görüşmeleri sonucunda mahkeme başkanından gelen açıklamada eşcinsel ilişki üzerindeki yasağın ”keyfi, savunması imkansız ve mantıksız” olduğu ifadeleri yer aldı. Eşcinseller, çıkan kararı, Bangalore kentindeki mahkeme binası önünde dans ederek ve birbirlerine sarılarak kutladı. Gazete, mahkemenin eşcinsel ilişki üzerindeki yasağı kaldırmakla yetinmediğini, aynı zamanda anayasa tarafından güvence alınan tüm halk ve korumaların eşcinsel Hint vatandaşlarını da kapsamasının sağlandığını vurguluyor. İnsan hakları örgütleri, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'daki eşcinsel ilişki yasağının kalkmasının başka ülkelerdeki benzer yasakların da kaldırılmasına ön ayak olabileceği yorumunda bulunuyor.