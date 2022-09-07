Popüler şans oyunlarından biri olan Çılgın Sayısal Loto çekilişi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Çekiliş, akşam saatlerinde başlıyor. Peki 7 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto kuralları neler? İşte detaylar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



