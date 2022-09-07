Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları internet üzerinden belli oluyor. Şans oyunu severler, gözlerini Şans Topu çekilişinin sonuçlarına dikti. Peki 7 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI

7 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

