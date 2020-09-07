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  4. 7 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

7 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 20:35 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 57 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 6 bin 730'a yükseldi. Yeni vaka sayısı ise bin 703 oldu. Türkiye'de günlük vaka sayısı 3 buçuk ay sonra bin 700'ün üzerine çıktı. Bakan Koca, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı" mesajını paylaştı.

7 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 103 bin 925 Kovid-19 testi yapıldı, 1703 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1118 oldu.

Son 24 saatte 1047 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 252 bin 152'ye yükseldi.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.


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