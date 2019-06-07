7 Haziran Amerikan Basınından Özetler

New York Times, dünyanın en büyük otomotiv firmalarının, eski Başkan Obama döneminde iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla uygulanmaya başlanan kuralları geri çeviren Başkan Trump'a uyarıda bulunduğunu yazıyor. Habere göre aralarında Ford, General Motors, Toyota ve Volvo'nun da olduğu 17 oto imalatçısı, Trump'ın egzoz gazlarına ilişkin standartları gevşetme planının kar oranını düşüreceği, oto imalat sektörünü ”telafisi zor” bir istikrarasızlığa sürükleyeceği uyarısında bulundu. Otomotiv firmaları, bu uyarıların yazılı olduğu ve ortak kaleme aldıkları mektubu dün Beyaz Saray'a gönderdi. Trump'ın bu yaz açıklanması beklenen planına göre otomobillerin yakıt tüketimi standartlarının düşürmesi gündemde. Buna göre 2025 yılına kadar otomobillerin bir litre yakıtla ortalama 23 buçuk kilometre mesafe katetmesi hedeflenirken litre başına katedilecek mesafenin şimdi 16 kilometrede sabitlenmesi bekleniyor. Trump'ın yakıt tasarrufuna yönelik bu düzenlemesinin California dahil 13 eyaletin Trump Yönetimi aleyhine dava açmasıyla sonuçlanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu eyaletlerin kendi yakıt tasarrufu standartlarını uygulamaya devam etmesi ise Amerikan otomotiv piyasasını ikiye bölecek. İkiye ayrılmış bir pazar ise otomobil imalatçıları açısından ”kabus senaryo” olarak tanımlanıyor.

Wall Street Journal ise Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz oranlarını düşürüp düşürmeme meselesini 18-19 Haziran'daki toplantısında bile ele alabileceğinin sinyallerini verdiğini yazıyor. Gazete, FED yetkililerinin Haziran toplantılarına önlerinde çok zor seçeneklerle başlayacağını kaydediyor. Habere göre FED Başkanı Jerome Powell daha geçtiğimiz ay, bu yaz faiz indirimine gidileceği yönündeki tahminlerin doğru olmadığı imasında bulunmuştu. Daha olumsuz bir ekonomik görünümle karşı karşıya olan yetkililer şimdiyse özellikle ticaretteki gerginliklerin de tırmanması üzerine 18-19 Haziran'daki toplantıda olmasa bile Temmuz'da faizlerin indirilebileceği işaretini veriyor. Gazeteye göre FED'in öncelikle faiz indirimi kararını neyin tetikleyebileceğine, bu kararı vermeden önce ne gibi veriler elde etmeleri gerektiğine karar verecek. Amerikan ekonomisine ilişkin veriler henüz alarm seviyesinde zayıflamış olmasa da bazı iktisatçılar, Amerika'nın hem Çin hem de Meksika'yla ticaret alanında yaşadığı anlaşmazlıkların yatırımcıları olumsuz yönde etkilemesinin an meselesi olduğu görüşünde. İş yatırımlarındaki düşüşünse istihdam ve tüketici harcamalarını etkilemesi söz konusu.

Washington Post ise Amerika ve Meksika'nın Orta Amerika ülkelerinden gelen göç dalgasını kontrol altına almak için müzakerelere devam ettiğini bildiriyor. Habere göre Meksika, Trump Yönetimi'nin Pazartesi gününden itibaren uygulamaya koymayı planladığı yüzde 5'lik gümrük tarifesi uygulamasından kaçınmak için göçmenlere sığınma statüsü tanıma anlaşması üzerinde çalışıyor. Amerikalı ve Meksikalı yetkililerin taslağı üzerinde çalıştığı plan, Meksika'nın yasadışı göçle mücadele çabalarını büyük ölçüde arttırmaya, Amerika'ya ise sığınma talebinde bulunan Orta Amerikalı göçmenleri sınır dışı etmede çok daha geniş serbesti tanımaya dayanıyor. Ancak yetkililer aynı zamanda Başkan Trump'ın hazırlanan plandan tatmin olmayıp planı reddetme gibi bir riskin de olduğunun altını çiziyor. Trump'ın gümrük tarifesi uygulama tehdidinde bulunduğu Meksika, Guatemala sınırına 6 bin ulusal muhafız konuşlandırma taahhüdünde bulundu. Meksikalı yetkililer, böyle bir güç gösterisinin Orta Amerikalı göçmenleri Amerika'ya ilerlemekten caydıracağı görüşünde. Plan ayrıca Orta Amerikalı göçmenlerin ayak bastıkları ilk ülkede sığınma talebinde bulunmasını öngörüyor. Guatemalalı göçmenler için bu ülke, Meksika. Amerika'ya kadar ulaşanlarınsa sığınma talep etmek üzere ”güvenli üçüncü ülke”ye gönderilmeleri planlanıyor. Meksika, daha önceki görüşmelerde, ”güvenli üçüncü ülke” anlaşmasını kabul etmeyeceğini ısrarla yinelemişti. Ancak Meksikalı yetkililer, dün, planı kabul edebileceklerinin sinyalini verdi.