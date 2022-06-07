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7 Haziran deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 7 Haziran 2022 Salı

07.06.2022 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtı ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamanın detayları yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Malatya, Muğla, Şanlıurfa, Çanakkale gibi bazı illerimizde sarsıntı gerçekleştiği belirtildi. İşte 7 Haziran 2022 Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

7 Haziran deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 7 Haziran 2022 Salı

7 Haziran 2022 Salı günü meydana gelen sarsıntılar ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki 7 Haziran deprem mi oldu? 7 Haziran 2022 Salı günü yayımlanan Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde....

7 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.06.07 05:05:11 38.2932 38.8707 5.0 -.- 1.9 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.06.07 04:44:56 36.4358 29.1973 15.5 -.- 2.5 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.06.07 02:58:02 37.4515 38.9350 5.4 -.- 2.2 -.- GOLGEN-(SANLIURFA) İlksel
2022.06.07 02:26:38 39.6287 26.3708 4.6 -.- 1.6 -.- BUDAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.06.07 01:20:50 39.8147 27.9358 7.0 -.- 1.4 -.- HALKAPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.07 01:07:50 35.7407 29.7232 14.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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