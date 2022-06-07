7 Haziran Van'da deprem mi oldu? Van son dakika deprem açıklaması! 7 Haziran 2022 Salı son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

7 Hziran Salı günü saat 11:01'de Van'da deprem meydana geldi. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan deprem açıklaması geldi. Van son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizde yer verdik.

7 HAZİRAN VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saat 11.01'de Van'da deprem meydana geldiği belirtildi.

Afad'dan yapılan açıklamada 4.2 şiddetindeki depremin 4.68 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

AFAD'dan yapılan deprem paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi söz konusu depremin merkezüssünü Van Kuscu-Muradiye olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4.2 şiddetindeki deprem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin deprem paylaşımı:

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

