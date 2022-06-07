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7 Haziran Van'da deprem mi oldu? Van son dakika deprem açıklaması! 7 Haziran 2022 Salı son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

07.06.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Haziran 2022 Salı günü Van'da deprem olduğu yönünde sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan son dakika paylaşımlarının ardından T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. 7 Haziran 2022 Van'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. İşte Van son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

7 Haziran Van'da deprem mi oldu? Van son dakika deprem açıklaması! 7 Haziran 2022 Salı son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

7 Hziran Salı günü saat 11:01'de Van'da deprem meydana geldi. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan deprem açıklaması geldi. Van son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizde yer verdik.

7 HAZİRAN VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saat 11.01'de Van'da deprem meydana geldiği belirtildi.

Afad'dan yapılan açıklamada 4.2 şiddetindeki depremin 4.68 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

AFAD'dan yapılan deprem paylaşımı:

7 Haziran Van'da deprem mi oldu? Van son dakika deprem açıklaması! 7 Haziran 2022 Salı son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

Kandilli Rasathanesi söz konusu depremin merkezüssünü Van Kuscu-Muradiye olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4.2 şiddetindeki deprem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin deprem paylaşımı:

7 Haziran Van'da deprem mi oldu? Van son dakika deprem açıklaması! 7 Haziran 2022 Salı son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

7 Haziran Van'da deprem mi oldu? Van son dakika deprem açıklaması! 7 Haziran 2022 Salı son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi Van
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