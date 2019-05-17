HABER

7 hırsızlık olayının failleri jandarmadan kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 13:07 | Son Güncelleme

Denizli’de oto, ev ve kamu kurumundan olmak üzere 7 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 zanlı jandarma tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ve Honaz ilçelerinde otomobil çalınması, ev ve bir kamu kurumunda hırsızlık olayları meydana gelmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayların aydınlatılması için çalışma başlattı.

Denizli’de oto, ev ve kamu kurumundan olmak üzere 7 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 zanlı jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ve Honaz ilçelerinde otomobil çalınması, ev ve bir kamu kurumunda hırsızlık olayları meydana gelmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayların aydınlatılması için çalışma başlattı. Polis ile koordineli yapılan çalışmada hırsızlık olaylarını H.B. ve K.H. isimli kişilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, çaldıkları araçlar ve malzemeler ile Honaz ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şahısların çaldıkları bir kamyonet, bir otomobil ve 170 metre bakır kablo da ele geçirildi. Şahısların yakalanması ile 7 faali meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Lefke’de Nil Karaibrahimgil’den unutulmaz konserLefke’de Nil Karaibrahimgil’den unutulmaz konser
Fabrikasında ürettiği esrarı satmak isterken suçüstü yakalandıFabrikasında ürettiği esrarı satmak isterken suçüstü yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.