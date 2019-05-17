7 hırsızlık olayının failleri jandarmadan kaçamadı

Denizli’de oto, ev ve kamu kurumundan olmak üzere 7 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ve Honaz ilçelerinde otomobil çalınması, ev ve bir kamu kurumunda hırsızlık olayları meydana gelmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayların aydınlatılması için çalışma başlattı. Polis ile koordineli yapılan çalışmada hırsızlık olaylarını H.B. ve K.H. isimli kişilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, çaldıkları araçlar ve malzemeler ile Honaz ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şahısların çaldıkları bir kamyonet, bir otomobil ve 170 metre bakır kablo da ele geçirildi. Şahısların yakalanması ile 7 faali meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

