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7 ilde  "10 numara yağ" operasyonu: 21 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

İSTANBUL  merkezli 7 ilde düzenlenen 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt operasyonunda, 33 bin litre kaçak akaryakıt, 1 tabanca ele geçirildi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL merkezli 7 ilde düzenlenen 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt operasyonunda, 33 bin litre kaçak akaryakıt, 1 tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında bir şebekenin, atık yağları kimyasal maddelerle karıştırarak akaryakıta dönüştürdüğü ve bu akaryakıtı kaçak yollarla İstanbul başta olmak üzere 7 ilde piyasaya sürdüğünü tespit etti. Polis ekipleri yaptığı teknik ve fiziki çalışmaların ardından 6 Mart'ta İstanbul, Ankara, Aksaray, Osmaniye, Kocaeli, Mersin ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev işyeri ve depolarında düzenlenen baskınlarda 21 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 33 bin litre kaçak akaryakıt, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi. Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. 4 şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartı, 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

2018'DEN BU YANA 655 BİN 209 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılından itibaren operasyonlarında toplam 655 bin 209 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis ekipleri 10 numara yağın yolcu otobüsleri, halk otobüsleri ve hafriyat kamyonlarında yoğun olarak kullanıldığı bu akaryakıtı kullanan araçların motorlarında başlayan alevlenmenin kontrol edilemeyerek bir anda araçları kaplayarak araç yangınlarına sebep olduğunu öne sürdü.

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