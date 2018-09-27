7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY üyelerinin yardımıyla askeri okullara yerleştiği belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY tarafından özel olarak seçilen ve eğitim kamplarına alındıktan sonra askeri okullara yerleştirildiği saptanan kişilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Polisin araştırmasında tespit edilen 13 kişinin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandığı ve 1'inin de sözde 'bölge talebe mesulü' olduğu belirlendi. Polisin çalışmasının ardından şüphelilerin bulunduğu 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, şüphelilerden 12'si, gözaltına alınırken, 1'i ise bulunamadı. Yakalanan ve Kilis'e getirilerek, sorgulanan şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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