7 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 29 şüpheli hakkında Ankara dahil 7 ilde 30.10.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi. (İHA)

