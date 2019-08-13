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7 ilde hava sıcaklıkları 10 derece artacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 18:19 | Son Güncelleme

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının 7 ilde artacağını açıklayan meteoroloji, hava sıcaklıklarına karşı 65 yaş üstü yaşlıları ve çocukları uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:"Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimlerinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının 7 ilde artacağını açıklayan meteoroloji, hava sıcaklıklarına karşı 65 yaş üstü yaşlıları ve çocukları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:
"Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimlerinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. 2 günlük sıcak hava dalgasının arkasından 16 Ağustos 2019 Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıklarda ani azalışlar ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 2 gün boyunca etkili olacak sıcak hava dalgasının oluşturabileceği; ’güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı’ gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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