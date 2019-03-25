HABER

7 ilde sahte ve kaçak içki operasyonu; 83 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 09:29 | Son Güncelleme

  SAHTE  ve kaçak içki ticareti yapan bir suç örgütüne yönelik 7 ilde operasyon başlatıldı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) SAHTE ve kaçak içki ticareti yapan bir suç örgütüne yönelik 7 ilde operasyon başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 86 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte ve içki ticareti yapan bir suç örgütüyle ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri İstanbul, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Tekirdağ ve Edirne’de bulunan 106 adresteki 83 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması için sabah saatlerinde eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin adreslerdeki arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

PARTNEREski İstanbul'a bir de böyle bakınEski İstanbul'a bir de böyle bakın
İstiklal Marşı'nı okuyana börek bedavaİstiklal Marşı'nı okuyana börek bedava
Evdeki marifetlerini pazarda satışa sunuyorlarEvdeki marifetlerini pazarda satışa sunuyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

Bakan duyurdu! 'Çatı marka' geliyor!

Bakan duyurdu! 'Çatı marka' geliyor!

Nesrin Cavadzade transparan kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Nesrin Cavadzade transparan kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Dünya bu haberle çalkalandı! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

Dünya bu haberle çalkalandı! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Palu kar altında! Müthiş kareler

Bu kare Türkiye'de çekildi! Hayran kalacaksınız

Son dakika: Denizli Acıpayam'dan 4.1 büyüklüğünde deprem!

Acıpayam yine sarsıldı!

Van'ın Başkale ilçesinde eğitime kar engeli

Van'ın Başkale ilçesinde eğitime kar engeli

Son dakika: İstanbul'da çok sayıda adrese baskın! Gözaltılar var...

İstanbul'da çok sayıda adrese baskın!

Son dakika: Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı kararı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Zemin bir anda iş makinesini yuttu! Hatay'da korkutan anlar

Zemin bir anda iş makinesini yuttu! Hatay'da korkutan anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.