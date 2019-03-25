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7 ilde sahte ve kaçak içki operasyonu; 83 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 09:55 | Son Güncelleme

Sahte ve kaçak içki ticareti yapan bir suç örgütüne yönelik 7 ilde operasyon başlatıldı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Sahte ve kaçak içki ticareti yapan bir suç örgütüne yönelik 7 ilde operasyon başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 86 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte ve içki ticareti yapan bir suç örgütüyle ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri İstanbul, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Tekirdağ ve Edirne’de bulunan 106 adresteki 83 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması için sabah saatlerinde eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin adreslerdeki arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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