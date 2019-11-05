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7 ilde TSK’nın FETÖ yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 09:48 | Son Güncelleme

KOCAELİ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 eski askeri öğrencinin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi.

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 eski askeri öğrencinin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bugün operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Trabzon, Sakarya, Konya, Edirne ve Kahramanmaraş’ta 15 eski askeri öğrencinin gözaltına alınması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

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