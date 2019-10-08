7 İLDE YAPILAN DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU KAMERADA (1)

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptığını belirlediği 2 suç örgütüne İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 129 düzensiz göçmen suç örgütünün elinden kurtarıldı.

Görüntü Dökümü

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(Polis kamerası)

-Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlar

-Ekiplerin yaptığı aramalar

-Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

