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7'nci kattan düştü, 'öldü' diye haberi yapıldı! 2,5 yılın ardından yürümeye başladı, tek hayali ise...

24.07.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 23 yaşındaki genç, 7. kattaki evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. 'Öldü' diye haberi yapılan Atakan Çobanlar aradan geçen 2,5 yılda 9 ameliyat geçirdi. Yeniden yürümeye başlayan gencin tek hayali ise asker olmak.

16 Mayıs 2020 tarihinde Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde akşam saatlerinde 7 katlı bir binanın giriş katında bulunan bir esnaf polisi arayarak, üst katlardan bir şahsın aşağı düştüğünü bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan şahsı ambulansa alarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgeye gelen polis ekipleri ise yaptıkları incelemelerde, öldüğü iddia edilen şahsın Atakan Çobanlar olduğunu ve oturduğu 7. kattaki evinin balkonunda aşağı düştüğünü belirledi.

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"DOKTORLAR AYAĞIMIN KESİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞ"

Tanıdıklarının okuduğu haberlerden kendisini ölü olarak bildiğini anlatan Atakan Çobanlar, “Ben o geceyi hatırlayamıyorum. Nedenini ben de tam olarak bilmiyorum. Kanımda alkol veya başkan hiçbir madde zaten çıkmadı. Düşmenin etkisiyle gelen acıyla o anların silindiğini tahmin ediyoruz. Ben hastaneye ameliyata girmişim, annem kapının önünde, başkaları ‘Atakan'a ne oldu?' diye sormuşlar. Haberlere bakınca herkes ‘öldü' demiş. Annem o esnada ‘O ölmedi, ölseydi ben net hissederim' demiş. Devam eden operasyonlarda, doktorlar ayağım kum gibi olduğu için kesilmesi gerektiğini söyledi ve 9 kere ameliyat oldum. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde ortalama 1 buçuk senede gördüğüm tedavi sonrası şu an her şeyi yapabiliyorum” dedi.

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"TEK HAYALİM ASKER OLMAK"

Yaşadığı olaydan sonra hayatının birçok yönden değiştiğini söyleyen Atakan Çobanlar, şöyle konuştu:

“Düştükten sonra toplam 2 buçuk senede kendimi toparladım. Babam bana çok konuştu. Hastanede bilincim kapalı olduğu zaman, bana ‘Oğlum umudunu kaybetme yoksa o zaman kaybetmeye başlarsın' dedi. Sonra zaten koronadan babamı kaybettim, ben ama her zaman kazanacağıma inanıyordum. Düştükten sonra nişanlımı kaybettim, hayatını devam ettirebilir, kimse 7. kattan düşmüş biriyle devam etmek istemez zaten. Tek bir hayalim asker olmak. Kendi doktorlarım adım attığına değil ayaklarını kıpırdattığına şükür edin dedi ailem. Bunları yapmam herkesi şaşırttı.”

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Kaynak: İHA

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