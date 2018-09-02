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7. İnegöl Tarım Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 20:15 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: "Her şeyde olduğu gibi tarımsal alanda ve sektörde de yerli ve milli üretime mutlaka güçlü bir destek vermemiz gerekiyor ve biz bunu yapıyoruz"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Her şeyde olduğu gibi tarımsal alanda ve sektörde de yerli ve milli üretime mutlaka güçlü bir destek vermemiz gerekiyor ve biz bunu yapıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, bu yıl 7'ncisi düzenlenen İnegöl Tarım Fuarı'nın (İNTARF) İnegöl Belediyesi Merkez Pazar yerindeki açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2005 yılından bu yana Türkiye'nin, tarımsal hasılası konusunda Avrupa'da birinci olduğunu belirtti.

Hükümet olarak tarıma önem verdiklerine değinen Çavuşoğlu, "Türkiye bir taraftan tarımsal hasılasını arttırmak, küçük işletmelerin desteklenmeleri suretiyle geleneksel üretim tarzını da muhafaza etmesini sağlamak, öbür taraftan da rekabet etmek zorunda. Bir tarafta büyük, bir tarafta küçük işletmeler ve bir takım alışkanlıklar... Dolayısıyla buna eklemlenen diğer parametrelerde göz önüne alındığında belli bir rutine oturtmak, belli bir plan dairesinde muhkem hale getirmek bazen zor olabiliyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'de tarımsal anlamda daha iyi olunabileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir taraftan çiftçimizin ve üreticimizin hakkına, hukukuna riayet ederken, diğer taraftan tüketicinin de hakkını, hukukunu belli bir dengede tutarak kamusal menfaati temin etmekte mükellefiz. Bizim sırtımızda yumurta küfesi var. Her şeyde olduğu gibi tarımsal alanda ve sektörde de yerli ve milli üretime mutlaka güçlü bir destek vermemiz gerekiyor ve bunu yapıyoruz."

106 katılımcı firmanın yer aldığı fuar, 5 Eylül'e kadar kapılarını açık tutacak.

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