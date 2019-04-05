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"7. İslam İktisadı Atölyesi" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 23:38 | Son Güncelleme

Etkinlikte, Türkiye ve dünyadan çok sayıda akademisyen, İslam iktisadında para konusunu çeşitli yönleriyle ele alan bildiriler sunacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen "7. İslam İktisadı Atölyesi" etkinliği, 7 Nisan Pazar günü sona erecek.

İlim Kültür Eğitim Derneği (İLKE) bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İlmi Etüdler Derneği'nce (İLEM) düzenlenen 7. İslam İktisadı Atölyesi başladı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, dernek olarak İslami ve insani değerleri yaşamak ve yaşatmak için yola çıktıklarını söyledi.

Erdoğmuş, derneğin kurulduğu günden itibaren bu amaç doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Hedeflerimiz doğrultusunda gençlik kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, birçok çalışma ortaya koyduk. Kulluk bilinci, istişare, liyakat, hayır önceliği, bireyin grup içinde kendini ifade edebilmesi gibi prensipler doğrultusunda çalışmalar yürüttük." diye konuştu.

Faaliyetleri yürütürken İGİAD ile iş ahlakı ve girişimcilik alanında, İLEM ile ilmi ve akademik faaliyetler alanında, YEKDER ile de yaygın eğitim alanında çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Erdoğmuş, ortak değerlere sahip oldukları tüm dernek, kuruluşlarla projeler yapacaklarını ve çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

İKAM ve İLKE Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lütfü Sunar da İslam İktisadı Atölyesi'nin 7'ncisini düzenledikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını aktardı.

İslam iktisadının Türkiye'de ve dünyada yükselişte olduğunu belirten Sunar, son zamanlarda birçok vakfın ve sivil toplum kuruluşunun İslam iktisadı konusuna yönelmelerinin çok anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.

- İslam İktisadı Ödülleri

Bu arada, 7. İslam İktisadı Atölyesi kapsamında İKAM tarafından verilen 2019 İslam İktisadı Ödülleri de sahiplerini buldu.

"İslam İktisadı Araştırma Ödülü" Prof. Dr. Sabri Orman'a, "İslam İktisadına Katkı Ödülü" Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu'na, "İslam İktisadı Uygulama Ödülü" MÜSİAD'ın Karz-ı Hasen Sandığı uygulamasına verildi.

Ödül törenine, Marmara Üniversitesi Rektörü Erol Özvar, İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, İLEM Başkanı Süleyman Güder'in yanı sıra STK temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacılar katıldı.

Ödüllerin takdiminin ardından, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan moderatörlüğünde, "İslam İktisadında Para" başlıklı panel gerçekleşti.

Panele, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Medipol Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Babacan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Hacak konuşmacı olarak katıldı.

- İslam İktisadı Raporu yayımlanacak

İslam İktisadı Atölyesi, 7 Nisan'a kadar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu'nda yapılacak oturumlarla devam edecek.

7. İslam İktisadı Atölyesi'nde Türkiye ve dünyadan çok sayıda akademisyen, İslam iktisadında parayı çeşitli yönüyle ele alan bildiriler sunacak. Bildiriler sonrası ise İslam İktisadı Raporu yayımlanacak.

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