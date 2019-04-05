"7. İslam İktisadı Atölyesi" etkinliği

Erdoğmuş, derneğin kurulduğu günden itibaren bu amaç doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Hedeflerimiz doğrultusunda gençlik kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, birçok çalışma ortaya koyduk. Kulluk bilinci, istişare, liyakat, hayır önceliği, bireyin grup içinde kendini ifade edebilmesi gibi prensipler doğrultusunda çalışmalar yürüttük." diye konuştu.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, dernek olarak İslami ve insani değerleri yaşamak ve yaşatmak için yola çıktıklarını söyledi.

İlim Kültür Eğitim Derneği (İLKE) bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İlmi Etüdler Derneği'nce (İLEM) düzenlenen 7. İslam İktisadı Atölyesi başladı.

Faaliyetleri yürütürken İGİAD ile iş ahlakı ve girişimcilik alanında, İLEM ile ilmi ve akademik faaliyetler alanında, YEKDER ile de yaygın eğitim alanında çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Erdoğmuş, ortak değerlere sahip oldukları tüm dernek, kuruluşlarla projeler yapacaklarını ve çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

İKAM ve İLKE Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lütfü Sunar da İslam İktisadı Atölyesi'nin 7'ncisini düzenledikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını aktardı.

İslam iktisadının Türkiye'de ve dünyada yükselişte olduğunu belirten Sunar, son zamanlarda birçok vakfın ve sivil toplum kuruluşunun İslam iktisadı konusuna yönelmelerinin çok anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.

- İslam İktisadı Ödülleri

Bu arada, 7. İslam İktisadı Atölyesi kapsamında İKAM tarafından verilen 2019 İslam İktisadı Ödülleri de sahiplerini buldu.

"İslam İktisadı Araştırma Ödülü" Prof. Dr. Sabri Orman'a, "İslam İktisadına Katkı Ödülü" Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu'na, "İslam İktisadı Uygulama Ödülü" MÜSİAD'ın Karz-ı Hasen Sandığı uygulamasına verildi.