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7 Kasım Amerikan Basınından Özetler

07.11.2018 22:47 | Son Güncelleme

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini VOA Türkçe'de bulabilirsiniz

7 Kasım Amerikan Basınından Özetler


Gerçek sandığınız gibi değilmiş! Bu karede öyle bir detay var ki…Gerçek sandığınız gibi değilmiş! Bu karede öyle bir detay var ki…
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