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  4. 7. kata çıkan genci, polis ve arkadaşı kolundan çekip kurtardı

7. kata çıkan genci, polis ve arkadaşı kolundan çekip kurtardı

02.01.2021 18:24 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da kız arkadaşı tarafından terk edilen ve bunalıma giren bir kişi, 7.

Aksaray’da kız arkadaşı tarafından terk edilen ve bunalıma giren bir kişi, 7. kattaki balkona çıkarak atlamak isterken arkadaşının ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi Baysal Sitesi A Blok 7. katta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı Mesut İ. (31) ile birlikte aynı dairede oturan Mumammet Ali A. (30), kız arkadaşının kendisini terk etmesi üzerine bunalıma girerek 7. kattaki dairenin balkonuna çıkıp intihar etmek istedi. Arkadaşını balkonda gören Mesut İ. durumu hemen 212 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri şahsın çıktığı balkonun altına şişme atlama yatağını açtı. Gencin yanına çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri balkondaki genci sakinleştirmeye çalışırken, Mumammet Ali A. arkadaşı Mesut İ.’den sigara istedi. Arkadaşının sigarasını yakan ve ardından bir arlık boşluğundan faydalanan Mesut İ. arkadaşını kolundan tutarak yakaladı. Bu sırada devreye giren Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsı tutarak atlamasına engel oldu.
Balkondan içeri alınan Mumammet Ali A. polis memuru ve komiser yardımcısı boynunda apartmandan indirilerek ambulansa bindirildi. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Mumammet Ali A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kız arkadaşı tarafından terk edildiği ve bunalıma girdiği için intihara kalkıştığı öğrenildi.

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