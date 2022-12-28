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  4. 7. katın penceresinden girdi ama cesedin yanına yaklaştırmadılar! Yüz üstü halde yerde bulundu

7. katın penceresinden girdi ama cesedin yanına yaklaştırmadılar! Yüz üstü halde yerde bulundu

28.12.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yalnız yaşayan emekli öğretmen Ceyhun Köklü'den bir süredir haber alamayan yakınları ekiplere haber verdi. Ekipler Köklü'nün yedinci kattaki evine polis, itfaiye merdiveni aracılığıyla pencereden girdi. öklü ölü bulunurken, evdeki iki köpek sahiplerinin cesedine polisleri yaklaştırmadı. Yardım istenen belediye veteriner ekipleri köpeklerden birini iğne ile uyutarak, diğerini boynuna geçirdikleri aparatla alıp hayvan barınağına götürdü.

7. katın penceresinden girdi ama cesedin yanına yaklaştırmadılar! Yüz üstü halde yerde bulundu

İstanbul Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Sitesi'nde, 8 katlı blokta 7'nci kattaki evinde eşi ve iki çocuğundan ayrı, tek başına kalan emekli öğretmen Ceyhun Köklü'den bir süre haber alınamadı.

Köklü'nün evde beslediği iki köpek sürekli havlayınca ve evden kötü koku gelince komşuları kapıyı çaldı.

POLİS, İTFAİYE MERDİVENİYLE EVE GİRDİ

Kapıyı açan olmayınca komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis, itfaiye merdiveniyle 7'inci kattaki eve pencereden girdi.

YÜZ ÜSTÜ YERE DÜŞMÜŞ HALDE BULUNDU

Köklü yüz üstü yere düşmüş halde görülürken iki köpek, ekiplere tepki verdi. Eve girilebilmesi için Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istendi.

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KÖPEKLER İÇİN ÖNLEM ALINDI

Gelen görevliler, hayvan yakalama aparatı ile pencereden eve girip, köpekleri ayrı odalara kapattı. Ardından kapıyı açan görevliler, köpeklerden birine boynuna aparat geçirip, diğerini iğne ile uyutarak hayvan barınağına götürdü.

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CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

Yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından kesin ölüm nedeni anlaşılabilecek olan Köklü'nün çeşitli hastalıkları olduğu öğrenildi.

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Komşuları, kendi halinde olan emekli öğretmenin vefat etmesine çok üzüldüklerini, ağır kokuyu hissedince 112 servisini aradıklarını anlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar köpek

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