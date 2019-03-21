HABER

7 katlı binada çıkan yangın 5 kişiyi hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 21:29 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 7 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında alevlerin sardığı binada dumandan etkilenen 2’si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1529 Sokak’ta meydana geldi.

7 katlı binada çıkan yangın 5 kişiyi hastanelik etti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 7 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında alevlerin sardığı binada dumandan etkilenen 2’si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1529 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebi ile binayı alevler sardı. Binada bulunan ve çıkan yangına müdahale etmek isteyen 2’si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise binanın bodrum katında çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde maddi hasarın oluştuğu evde kimsenin olmadığı ve yangının ise çamaşır makinesinden kaynaklandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

7 katlı binada çıkan yangın 5 kişiyi hastanelik etti

7 katlı binada çıkan yangın 5 kişiyi hastanelik etti

7 katlı binada çıkan yangın 5 kişiyi hastanelik etti

7 katlı binada çıkan yangın 5 kişiyi hastanelik etti

Köye giden yanına koşuyor! Onu bu denli özel yapansa... Köye giden yanına koşuyor! Onu bu denli özel yapansa...
Erzurum Otogar'ında tarihi eser dolu çantayla yakalandı Erzurum Otogar'ında tarihi eser dolu çantayla yakalandı 
Preslenmiş metal varilden erkek cesedi çıktıPreslenmiş metal varilden erkek cesedi çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Artık e-devletten yapılabilecek!

Artık e-devletten yapılabilecek!

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.