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7 katlı binanın çatısı yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 10:15 | Son Güncelleme

KONYA'da, 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

7 katlı binanın çatısı yandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Apartman sakinlerinin binayı terk ettiği yangında çatı, küle döndü.
Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Bedir Mahallesi Gökyer Sokak'taki 7 katlı apartmanın çatısında, dün saat 22.00 sıralarında, yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çatıyı alevlerin sardığını görenler, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada apartman sakinleri de binayı terk etti. İhbarla gelen itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu alevler, kısa sürede söndürüldü. Binanın çatısı ise tamamen yandı.

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7 katlı binanın çatısı yandı7 katlı binanın çatısı yandı

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