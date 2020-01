7 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan genç kız 2 saatte ikna edildi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan A.S. (16), yaklaşık 2 saatte ikna edildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Nazilli Belediyesi hizmet binası karşısında bulunan bir binada meydana geldi. A.S. isimli genç kız, bilinmeyen nedenle 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genç kızı görenler, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de genç kızın atlama ihtimaline karşın şişme branda açtı. Öte yandan, genç kız ile telefon irtibatı kuran bir psikolog, yaklaşık 2 saat süren çabayla A.S.'yi ikna etti. Çıktığı yerden indirilen A.S., sağlık kontrolü içi ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

