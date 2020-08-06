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7. kattan kendini atacaktı! Son anda böyle yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2020 17:58 | Son Güncelleme

Adıyaman'da bir inşaatın 7. katına çıkarak intihar etmek isteyen genç, vatandaşların çabalarıyla son anda durduruldu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği yakınlarında bulunan 9 katlı bir binanın 7. katına çıkan yabancı uyruklu Ahmet İ. (19), bilinmeyen bir nedenle aşağı atlamak istedi. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. Vatandaşlar aynı zamanda gencin yanına çıkarak ikna etmeye çalıştı. Vatandaşların ikna çalışmaları esnasında bir kişi gence arkadan yaklaşarak aniden üzerine atladı. Vatandaşın üzerine atladığı genç, vatandaşlar tarafından aşağıya indirildi. Ahmet İ., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak kendisine müdahale edildi. Ahmet İ., daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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