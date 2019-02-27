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7 kilo esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 17:43 | Son Güncelleme

Elazığ’da şüphe üzerine durdurulan araçta 7 kilo 710 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

7 kilo esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da şüphe üzerine durdurulan araçta 7 kilo 710 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli olarak görülen bir araç durduruldu. Yapılan aramada aracın bagaj kısmına 4 paket halinde zulalanmış 7 kilo 710 gram kubar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler A.D. ve F.Y. gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerden A.D’nin 2 ayrı uyuşturucu madde ticareti birde yağma suçundan arandığı ortaya çıktı. İfadeleri alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden A.D. tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

7 kilo esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

7 kilo esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

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