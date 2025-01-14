7 kilo eti çeyrek altın karşılığı satan kasaba sahte altın şoku!

Olay, 9 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yıllık kasap Aydın Avcı (39), 9 Ocak günü akşam saatlerinde dükkana gelen ve kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheliye çeyrek altın karşılığında 7 kilo et sattı. Ardından altını bozdurmak için kuyumcuya giden Avcı, çeyreğin sahte olduğunu öğrendi. Avcı, dükkanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayla ilgili şikayette bulundu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

‘BU DURUMU MESLEK HALİNE GETİRMİŞ’

Avcı, şüphelinin 15 kişilik misafiri olduğunu söyleyip 7 kilo et aldığını belirterek, "65-70 yaşları arasındaydı. Kuşbaşılık et almak istedi. Eti verdik. Kasaya geçtiğimizde nakit parası çıkmadı. 2 bin 500 TL bir nakit parası çıktı. Yanında küçük altın olduğunu söyledi, onu kabul ettik. Bu durumu meslek haline getirmiş. İnsanları dolandırıyor. Farklı yerlerde de böyle olayların olduğuna dair duyumlar aldık" dedi.

'ALDIKLARI ETİN TİCARETİNİ YAPIYORLAR'

Türkiye Kasaplar Federasyonu Ankara Temsilcisi Sebahattin Bulut ise, çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle küçük esnafın hedef haline geldiğini ifade ederek, "Kasap ile fiyat anlaşması yapıyorlar sonra kasaba çeyrek altın teklifi yapıyorlar. Kasap da güveniyor ve etini satıyor. Altın sonradan sahte çıkıyor. Esnafı dolandırıyorlar. Aldıkları bu etleri başka yere götürüp satıyorlar, ticaretini yapıyorlar. Dolandırıcıların çeşitli hedefleri var. Bu şüpheli şahıs da tüm esnafları geziyormuş" diye konuştu.

(DHA)