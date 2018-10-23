7 kıraathaneyi soydular, muhabbet kuşunu da çaldılar

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde 7 kıraathaneye girerek televizyon, çay, şeker ve 'şakir' adlı muhabbet kuşunu da çalan 2 kişi bir lokantada yemek yerken yakalandı.
13 - 21 Ekim tarihleri arasında Kocaeli'nin Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde 7 kıraathaneye giren hırsızlar yaklaşık 5 bin TL değerinde madeni para, 6 adet televizyon, şeker, çay, elektronik cihazlar ve bir de 'Şakir' isimli muhabbet kuşunu çaldı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek daha önce hırsızlık suçundan sabıkaları olan M.T.(30) ve E.T.'nin (30) kimliklerini tespit etti. Polis, M.T. ve E.T.'yi Derince Denizciler Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada yemek yerken yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüphelinin çaldığı televizyonlar ve muhabbet kuşu da ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. M.T. ve E.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Mehmet Aslan'dan olay yaratacak paylaşım!
Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet
Dünya televizyonları Erdoğan'ı canlı yayınladı
HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım
Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı
'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası
Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...
Bu kez sahildekileri hedef aldılar!
Yeni iPhone modelleri cazibesini yitirmiş durumda
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum