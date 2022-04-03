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  4. 7 kişi 1 kişiye saldırdı! Hırslarını alamayınca başını ezmeye çalıştılar

7 kişi 1 kişiye saldırdı! Hırslarını alamayınca başını ezmeye çalıştılar

03.04.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da 7 kişi, kız meselesi yüzünden aralarına aldığı bir kişiyi tekme tokat dövdüler. Hırsını alamayan caniler, çocuğun başına vurarak başını ezmeye çalıştı.

7 kişi 1 kişiye saldırdı! Hırslarını alamayınca başını ezmeye çalıştılar

Iğdır'da bir genç feci şekilde darp edildi. 7 kişi 'sevgilime laf attın' diyerek darp ettikleri gençten hırslarını alamayınca başını vurarak ezmeye çalıştı. Genci darp eden caniler yaptıkları marifetmiş gibi yaptıklarını telefon ile kaydettiler.

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'SEVGİLİME LAF ATTIN' DAYAĞI

Olay, iddiaya göre, geçen Çarşamba günü Iğdır’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi etrafına topladığı kişiler ile birlikte, 'sevgilime laf attın' diyerek bir genci köşeye sıkıştırdı. Genci aralarına alan 7 kişi önce kısa bir konuşma yaptı, daha sonra hep birlikte gence saldırmaya başladı.

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KAFASINA VURDULAR

Tekme, tokat saldırdıkları kişiyi yere atan caniler daha sonra gencin kafasına vurmaya başladı. Aldığı darbelerle ağlayarak yere düşen kişi bayıldı. Bayılan kişiye acımayan caniler vurmaya devam etti. Daha sonra, polis geliyor diyerek bulundukları yerden kaçtılar. Genci darp eden caniler yaptıkları marifetmiş gibi yaptıklarını telefon ile kaydettiler.

Kaynak: İHA

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Iğdır
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