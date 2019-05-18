7 kişi bir motosiklette

Kahramanmaraş’ta 7 kişilik bir aile motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

Dulkadiroğlu ilçesinin Şeyh Şamil Caddesi’nde tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motorun direksiyon bölümüne oturmuş 2 erkek çocuk, baba ve annenin yanı sıra 2 kız çocuğu ve 1 de bebek yolculuk yaptı. Olası bir kaza anınca can kaybının yüksek olduğu yolculukta direksiyonda oturan çocuğun kask taktığı görüldü. Motosiklet bir müddet sonra gözden kayboldu.

