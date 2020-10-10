7 kişi can vermişti! Sahte alkol dehşetinde yeni gelişme

Kırıkkale'de dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyicilere içki aromaları karıştırılarak yapılan sahte içkilerden içerek yaşamını yitiren 7 kişinin adli tıp kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Ölenlerden Yılmaz Mayalı'nın (49) ağabeyi Ziya Mayalı, "İçkiyi büfeden almışlar. Yerleri temizledikleri madde ile yapıp 30-35 liraya satıyormuş" iddiasında bulundu.



Kentte faaliyet gösteren mini marketten aldıkları dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırarak içen 7 kişi, görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleriyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Hastanelerde tedavi altına alınan Yılmaz Mayalı, Cemal Doğan (55), Ünal Gündoğdu, İlyas Yalım, Hacı Vatansever, Ali Başpınar ile Mustafa Özyurt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kırıkkale'de dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyicilere içki aromaları karıştırılarak yapılan sahte içkilerden içen 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan Selami Ü. ve Özcan Ö., ifadeleri alınmak üzere, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 2 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı serbest bırakıldı.

DHA

