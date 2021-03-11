HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 7 kişilik ailenin yaşadığı ev küle döndü

7 kişilik ailenin yaşadığı ev küle döndü

11.03.2021 18:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
7 kişilik ailenin yaşadığı ev küle döndü

Ordu’nun Gölköy ilçesinde çıkan yangın sonucu 7 kişinin yaşadığı bir ev küle döndü.Olay, ilçeye bağlı Karahasan Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’nun Gölköy ilçesinde çıkan yangın sonucu 7 kişinin yaşadığı bir ev küle döndü.
Olay, ilçeye bağlı Karahasan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Canlı isimli şahsa ait iki katlı ve 7 kişinin yaşadığı evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralanan olmazken, ev ise küle döndü.
Soğutma çalışmaları tamamlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

7 kişilik ailenin yaşadığı ev küle döndü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İş Bankası müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel merkez numaralarıİş Bankası müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel merkez numaraları

En Çok Okunan Haberler

Suriye için flaş karar! Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı

Suriye için flaş karar! Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

Eline batan kürdan kabusu oldu!

Eline batan kürdan kabusu oldu!

Emekliye 355 TL zam!

Emekliye 355 TL zam!

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

11 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 11 Mart Koronavirüs tablosu

11 Mart Koronavirüs tablosu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Yaralılar var

Akşener'in konvoyunda kaza! Yaralılar var

Ceren Duman cinayetinde kan donduran detay! Cesedini gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyip alkol almışlar

Ceren Duman cinayetinde kan donduran detaylar!

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Destan yazdık

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Destan yazdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.