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7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 14:46 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış sonrasında selin vurduğu ve 7 kişinin kaybolduğu Esmahanım köyünde oluşan hasar havadan görüntülendi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış sonrasında selin vurduğu ve 7 kişinin kaybolduğu Esmahanım köyünde oluşan hasar havadan görüntülendi. Köyde yaşayanlar felaket anını anlatırken, yıkılan köprü ve binalar yaşanan felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yoğun yağış sonrasında birçok köy merkezinde sel ve su baskınları yaşandı. Cumayeri ve Akçakoca ilçesinde mahsur kalan 219 kişi helikopterlerle kurtarılırken 7 kişinin kaybolduğu ihbar edildi. Sel sebebi ile 4’ü çocuk 7 kişinin kaybolduğu Esmahanım köyüne ulaşamayan ekipler, helikopterlerle bölgede tarama çalışması başlattı. Köye ulaşım yolların çökmesi ve köprülerin yıkılması nedeni ile Sabahın erken saatlerinden itibaren AFAD, jandarma, UMKE, itfaiye, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri bölgedeki arama çalışmalarını genişletti. Ekipler tarafından tarama çalışmaları sürerken, ekipler tarafından köye ulaşım tekrar sağlanabildi. Bölgede acil ihtiyaçların sağlanması amacı ile 500 bin TL’lik acil yardım ödeneği gönderildi.

Selin vurduğu Esmahanım Köyü havadan görüntülendi
Köye ulaşımın sağlanması sonrasında vatandaşlar evlerine dönebildi. Köye gelen vatandaşlar büyük bir yıkımla karşılaştı. Köprülerin yıkıldığı köyde, evlerinde büyük hasar gördüğünü gören vatandaşlar büyük hüzün yaşadı. Sel nedeni ile yan yatan bir ev ve 100 metre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmının sel sularına teslim olarak sürüklendiği görüldü. Yollarda yaşanan çökmeler nedeni ile birçok eve ise ulaşım sağlanılamıyor. 7 kişinin kaybolduğu Esma hanım köyünde sel sonrasında yaşanan yıkım havadan görüntülendi.

“Canımız sağ olduğu için Allah’a şükrediyoruz”
Misafirliğe geldiği ağabeyinin evinde yaşadığı sele yakalandığını söylediğini Fatma Argın, “Yengem ve ağabeyimi ziyarete geldim. Evdeydim. Çok kötü yağmur yağıyordu. Ağabeyim camiden gelince, ‘Bu suyun gelişini hiç beğenmiyorum, çıkın’ dedim. Ben de hemen çıktım. Yengem yeni ev yaptırdığı için çıkmak istemedi. Suyun içerisinde yengemi ağabeyim zorla evden çıkarttı. Yukarıda baba evimiz var. Oraya da su geldi. Allah’a canımız sağ olduğu için şükrediyoruz” dedi.

“Birden bire kendimizi bu ortamda bulduk”
Sel sularının bastığı evinden ayrılmak istemediğini söyleyen Güler Turhan ise, sel nedeni ile bahçelerdeki meyvelerin de büyük ölçüde hasar gördüğünü ifade ederek, “O sırada evdeydim. Çıkmak istemedim. Zorla çıkarttılar. Gördüğünüz gibi oldu. Çok üzücü bir olay. Birden bire kendimizi bu ortamda bulduk. Sel bahçemizdeki bütün ürünleri koparttı. Asfalt bile gitti. Derenin karşısındaki evi sel tamamen götürdü. Parçası bile kalmadı” diye konuştu.

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı

7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı
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